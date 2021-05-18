Катунь24: В Алтайском крае задержали похитителя пожертвований из храма

Неизвестный сорвал навесной замок храма, проник внутрь и похитил оттуда около 3500 рублей, крестик с цепочкой из стали и газовую горелку.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Инцидент произошел в селе Ларичиха Тальменского района. Подозреваемый в преступлении местный житель был оперативно задержан полицейскими и признал свою вину, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе следственной проверки сотрудники полиции установили причастность мужчины еще к трём кражам. Ранее он выбил окно и украл 900 рублей у пожилой пенсионерки, 1927 года рождения. Кроме того, мужчина украл у знакомых бензопилу и два сотовых телефона у односельчан.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства совершенных мужчиной преступлений.

Катунь24