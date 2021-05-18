Катунь24: В Алтайском крае прогнозируют дожди и сильный ветер
Ухудшение погоды ожидается завтра, 18 мая 2021 года.
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18 мая в крае местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха составит +26…+31 градусов.
19 мая в регионе столбики термометров покажут +16…+21 градусов. На большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 22 м/с.
20 мая в Алтайском крае воздух прогреется до +9…+14 градусов. Местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с.