Катунь24: В Барнауле начали благоустраивать аллею в поселке Южном

На благоустройство этой зеленой зоны запланировано 99 миллионов рублей. Работы должны завершить до конца 2021 года.

Фото: barnaul.org

Как сообщили в комитете по дорожному хозяйству, подрядная организация СК «Город» 14 мая приступила к демонтажу асфальтового покрытия и бордюрного камня на зелёной зоне от ул. Герцена, 6 до Куйбышева и ул. Куйбышева до ул. Белинского. Работы выполняются в соответствии с графиком. Благоустройство территории выполняется по программе «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проектом предусмотрено сохранение сложившейся планировки сквера, уточняет пресс-служба городской администрации. Общая ширина центральной аллеи составит от 3 м до 4,7 м, что позволит разместить на ней уличную мебель и освещение. На аллее сделают два вида покрытий – асфальтобетонное и плиточное. На пути движения пешеходов обустроят пандусы. Кроме того, территорию аллеи оборудуют 9 камерами видеонаблюдения.

Зеленые насаждения аллеи в поселке Южном будут сохранены. К имеющимся деревьям и кустарникам на аллее высадят более полутысячи саженцев. Это 90 крупномерных деревьев (сосна, тополь, рябина, липа, береза) и 507 кустарников (спирея, барбарис, пузыреплодник, можжевельник, жимолость). Также подрядчик обустроит газоны и клумбы с многолетниками, декоративные композиции из камней, кустарников, цветов. В рамках обустройства аллеи предусмотрен снос 36 аварийных деревьев, которые не входят в границы застройки и будут убраны для обеспечения безопасности барнаульцев.

В вечернее время зеленая зона будет освещена: здесь установят 156 светильников. Также на территории аллеи появятся 122 малые архитектурные формы, две детские площадки, две перголы (навеса), девять игровых комплексов, три спорткомплекса. Проектом предусмотрено устройство велодорожки, площадок для проведения культурных мероприятий и для отдыха.

Ранее по поручению главы Барнаула Вячеслава Франка состоялось общественное обсуждение эскизного проекта зеленой зоны. В нем приняли участие разработчики проекта, жители поселка, руководители детских садов и школ, управляющих компаний. Благоустройство аллеи в поселке Южном планируется завершить до конца 2021 года.

Также напомним, что в Барнауле продолжается интернет-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году. Отдать свой голос можно на портале 22.gorodsreda.ru или в специальном разделе «Голосование по выбору объектов благоустройства» на официальном сайте города.



Катунь24