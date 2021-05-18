Катунь24: В комитете ЖКХ Барнаула назначили нового председателя

Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 17 мая 2021 года, мэр города Вячеслав Франк.

Фото: barnaul.org

Должность председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула займет Денис Анатольевич Ращепкин, сообщает пресс-служба городской администрации.

Он родился 5 августа 1977 года в селе Смоленское Смоленского района Алтайского края. В 2001 году окончил Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова по специальности «Теплоснабжение и вентиляция».

В органах местного самоуправления Денис Ращепкин работает более 13 лет. До назначения он с 2013 года занимал должность заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула. Как отметили в горадминистрации, был награжден почетной грамотой администрации города, почетной грамотой правительства Алтайского края.

Катунь24