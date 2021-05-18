Катунь24: В Барнауле начались испытания тепловых сетей с отключением горячей воды

В разный период с середины мая до середины июля отключения горячей воды коснутся 88 многоквартирных домов, уточняет пресс-служба барнаульской администрации.

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Теплосетевое подразделение СГК в Барнауле приступает к поэтапным гидравлическим испытаниям тепловых сетей, которые относятся к малым котельным, сегодня, 17 мая 2021 года. В этот период горожанам отключат горячую воду.

С 17 по 31 мая 2021 года её временно отключат для жителей 28 многоквартирных и 4 частных домов, 2 детских садов, 2 школ, общежития, поликлиники и 7 административных зданий посёлка Власиха, Научного Городка, а также улицы Коммунаров.

С 24 мая по 7 июня 2021 года горячей воды не будет у жителей 33 многоквартирных и 87 частных домов, 5 детских садов, 2 школ, общежития, 3 медицинских учреждений и 42 административных зданий на улицах Интернациональной, Радищева, Пушкина, Гоголя, Короленко, Аванесова, Змеиногорский тракт, пос. Центральный и др.

С 31 мая по 14 июня — у жителей 11 многоквартирных и 3 частных домов, школы, медицинского учреждения и 2 административных зданий на улице 2-й Строительной, а также пос. Лесной.

С 7 по 21 июня — у жителей 11 многоквартирных и 46 частных домов, школы и 37 административных зданий на улицах Чехова, Гоголя, Л. Толстого, Пушкина, Тяптина и др.

С 14 по 28 июня — у 116 жителей 4 многоквартирных домов и административного здания по Павловскому тракту.

С 21 июня по 5 июля — для 108 жителей многоквартирного дома по адресу: улица Никитина, № 28.

С 28 июня по 12 июля — в 6 частных домах и школе-интернате на улице Санаторной пос. Лесной.

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