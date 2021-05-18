Катунь24: В Барнауле изменят адреса работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса

Бесплатно привиться в ФАПах может любой желающий. На прививку нужно взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Об изменении мест расположения мобильных комплексов, в которых можно привиться против коронавируса, сообщает региональный Минздрав.

Один из пунктов начнёт работу с 17 по 31 мая 2021 года у ТЦ «Праздничный» (ул. Балтийская, 16). Второй будет открыт с 18 по 31 мая 2021 года у железнодорожного вокзала на пл. Победы, 10. Сегодня, 17 мая 2021, также ещё будет работать комплекс у ТЦ «Пионер».

Время работы ФАПов: с 10 до 16 часов. Предварительная запись на вакцинирование в мобильных пунктах не требуется.

«Каждого желающего привиться осмотрит врач, противопоказаниями являются симптомы ОРВИ, обострение хронических заболеваний», – напоминает Министерство здравоохранения Алтайского края.

Катунь24