ГОРНЯК22 19.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В российском МВД рассказали, как разоблачить телефонного мошенника

Горняк22
16 часов Ago

Лайфхаком поделился бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов в интервью радио Sputnik.

Фото: pixabay.com

Мошенники часто выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. Однако истинные полицейские крайне редко звонят гражданам.

Чтобы понять и удостовериться, что звонок не от мошенника, нужно попросить звонившего представиться: полностью назвать фамилию, имя и отчество, а также номер и адрес кабинета, в котором его можно будет найти. После этого, как отметил Михаил Игнатов, мошенники очень быстро сворачивают разговор.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Водители

Горняк22: Водители

Горняк22
16 часов Ago
16.05.2021 года на территории обслуживания Поспелихинского и Новичихинского района сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Поспелихинский» проводилось профилактическое мероприятие «Автобус». Его...

Читать по теме:

ВТОПЕ: