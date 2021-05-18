Катунь24: В российском МВД рассказали, как разоблачить телефонного мошенника

Лайфхаком поделился бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов в интервью радио Sputnik.

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Мошенники часто выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. Однако истинные полицейские крайне редко звонят гражданам.

Чтобы понять и удостовериться, что звонок не от мошенника, нужно попросить звонившего представиться: полностью назвать фамилию, имя и отчество, а также номер и адрес кабинета, в котором его можно будет найти. После этого, как отметил Михаил Игнатов, мошенники очень быстро сворачивают разговор.

Катунь24