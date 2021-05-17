Катунь24: Виктор Томенко высоко оценил спектакль Вахтанговского театра, показанный на гастролях в Барнауле

Впечатлениями от просмотра губернатор Алтайского края поделился в своем аккаунте в Instagram.

Фото: Антон Червяков

Гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова прошли в Барнале с 13 по 16 мая 2021 года. Артисты представили четрые постановки: «Евгений Онегин» и «Царь Эдип» на сцене Алтайского краевого театра драмы, «Наш класс» и «Крик лангусты» – на сцене Молодежного театра Алтая. Глава региона Виктор Томенко с удовольствием посмотрел трагедию «Царь Эдип».

«Получил огромное удовольствие и массу впечатлений! Благодаря федеральной программе «Большие гастроли» у алтайских зрителей появилась возможность посмотреть легендарные постановки этого театра с участием ведущих, всеми любимых артистов. В Алтайском крае очень любят театр, а тяжелый 2020 год оставил наши театры без встреч со зрителями, а зрителей – без театра. Всего прошло 8 спектаклей, их посмотрели около 4 тысяч человек», – отметил Виктор Томенко.

Губернатор поблагодарил руководство и коллектив московского театра за показанный спектакль. Он также отметил, что и Вахтанговский, и Алтайский драматический театр им. В.М. Шукшина в этом году отмечают столетие со дня основания. В июне 2021 года труппа Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина в ответном показе представит свои спектакли на исторической сцене театра имени Вахтангова.

Катунь24