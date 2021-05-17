ГОРНЯК22 17.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Водитель трамвая в Барнауле заступился за женщину, которую избивал на остановке её возлюбленный

Горняк22
7 часов Ago

О произошедшем сообщили подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Фото: pixabay.com

Случай произошел сегодня, 16 мая 2021 года, приблизительно в 17 часов.

Водитель трамвая №10 спокойно вёл транспорт по своему пути. На одной из остановок пассажиры заметили, как пьяный мужчина избивает женщину, свою возлюбленную. Водельтрамвая вышел из кабины и заступился за потерпевшую. 

«Он ударил агрессивного мужчину и зашел обратно, а тот стал ломиться в трамвай. Двери чуть не сломал»,  – сообщают подписчики «Инцидент Барнаул».

Подписчики группы предположили, что женщина также была нетрезва, однако восхитились поступком водителя.

Катунь24

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