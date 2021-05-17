Катунь24: Вдоль Чуйского тракта в Алтайском крае не останется участков, где не ловит сотовая связь

Об этом сообщил 12 мая 2021 года на онлайн-пресс-конференции министр цифрового развития Алтайского края Евгений Зрюмов.

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Министр отметил, что сейчас без стабильной связи остаются жители сёл вдоль Чуйского тракта. На территории Алтайского края он покрыт мобильной связью на 99 %, уточняет «Алтапресс».

В рамках нового социального проекта четыре крупнейших оператора сотовой связи будут работать на антенно-мачтовых сооружениях друг друга. Так, площадь покрытия удастся увеличить на 100 % к 2024 году.

Евгений Зрюмов также отметил, что наиболее охотно операторы мобильных сетей строят свои объекты в местах туристической привлекательности в Алтайском крае.

Катунь24