Катунь24: В Роспотребнадзоре рассказали, куда можно обратиться в Барнауле, если вас укусил клещ

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что в период высокой активности клещей (в мае – июне) при выезде на природу необходимо соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.

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Основные меры профилактики клещевого энцефалита:

собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду;

брюки необходимо заправить в сапоги, рубашку в брюки;

манжеты рукавов, воротник должны плотно прилегать к телу.

Для отпугивания клещей на одежду можно наносить отпугивающие средства (репелленты).

При присасывании клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в травмпункты медицинских организаций по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина.

Иммуноглобулин следует вводить в течение 96 часов с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита.

Для исследования клеща на наличие вируса клещевого энцефалита его необходимо поместить в ёмкость, закрытую плотной тканью, и живым привезти в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» по адресу: Барнаул, ул. М. Горького, 28 (телефон 8 (3852) 50-40-34). Исследование проводится в течение 1 дня.

Также можно провести исследование фрагментов клеща на возбудителя клещевого боррелиоза.

При обнаружении антигена клещевого энцефалита в исследуемом клеще пострадавшему следует обратиться в пункт серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства для введения иммуноглобулина. Как и в предыдущие годы, противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в г. Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9, в районах края – в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые обслуживаются через страховые компании: застрахованные – по страховым полисам, незастрахованные лица – за личные средства в пунктах серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства.

При получении положительного результата лабораторного исследования клеща на зараженность боррелиями необходимо обратиться к врачу по месту жительства для решения вопроса о неспецифической профилактике.

Снятых клещей при невозможности доставки на исследование сожгите. Клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека.

При самостоятельном удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон);

после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Катунь24