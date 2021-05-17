Катунь24: В Исландии продают действующий вулкан

Семья, владеющая землей, на которой находится проснувшийся вулкан Фаградальсфьядль, решила выставить участок на продажу.

Фото: wikipedia.org

Вулкан проснулся вечером 19 марта 2021 года. Он находится на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии примерно в 30 километрах от Рейкьявика, столицы Исландии. Владельцы земли уже получили несклько предложений от покупателей, сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg.

По словам Анны Тордис Гудмундсдоттир, одной из 19 наследников, владеющих фермерским хозяйством Храун, на территории которого расположен вулкан, этот участок семья хотела продать уже несколько лет. Однако на прошлой неделе председатель ассоциации землевладельцев Храуна Сигурдур Гуджон Гисласон сообщил местной телекомпании, что он все-таки продаеся. Любой желающий может выкупить как всю территорию, так и небольшую её часть.

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир отметила, что правительство Исландии не планирует приобретать землю. Однако оно готово предоставить покупателю 70 млн крон (более $560 000) на создание необходимой туристической инфраструктуры на этом объекте при условии, что он останется открытым для публики.

Катунь24