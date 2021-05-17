Катунь24: Второй режиссер кинопроектов Фёдора Бондарчука Оксана Кравчук рассказала о любви к кино и Барнаулу

Мыслями о работе, журналистике и отношении к Родине экс-главный редактор телеканала «Катунь 24» поделилась в интервью «Алтайской правде». Ранее, 7 мая 2021 года, она провела мастер-класс для участников телепроекта #хочунак24.

Фото: Катунь 24

Оксана Кравчук выросла в музыкальной семье, однако не продолжила профессиональную династию. С 4 курса филологического факультета АлтГПУ она занимается журналистикой.

«Папа, Василий Иванович Кравчук (он давно ушел из жизни) был дирижером, мама Марина Владимировна и сестра Олеся – концертмейстеры, которых знает вся Сибирь. Для меня уроки музыки были настоящим мучением в детстве. И мы с отцом заключили договор: он забирает меня из музыкальной школы, а я оканчиваю с золотой медалью общеобразовательную», – рассказала Оксана Кравчук.

За свою профессиональную карьеру Оксана уже поработала в программе «Курьер», журнале «Идеальная форма», позже на ГТРК «Алтай» и телеканале «Катунь 24», в Москве – в изданиях Vogue и PEOPLETALK.RU. С сентября 2020 года редактор развивается в киноидустрии, в частности работает вторым режиссером на проектах Федора Бондарчука.

«Кино – самая моя большая любовь, волшебный мир людей, объединенных одной страстью. Без сильных эмоций работать там невозможно. Рабочий день длится от 12 часов, мы работаем шесть дней в неделю. Кино снимается в любую погоду, и в -35, и +42. Назад пути нет, если вышла на площадку. Такой график выдержишь, только если тебе хорошо», – считает Оксана.

Продюсер отмечает, что её профессиональные качества начали формироваться именно в родном городе, в Барнауле. Она уверена: достичь успеха помогает целеустремленность и умение слушать себя, а также «желание, ответственность и решимость достичь высот».

Оксана Кравчук – журналист, продюсер, экс-главный редактор сайта о звездах «Пиплток», экс-главный редактор телеканала «Катунь 24». Сейчас она – второй режиссер в команде Фёдора Бондарчука, работала с ним в кинопроектах «Псих», «Вторжение» и др.

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