Катунь24: В Алтайском крае из-за пожаров продлили штормовое предупреждение

Согласно прогнозу ГУ МЧС России по Алтайскому краю, оно продлится в регионе минимум до 19 мая 2021 года.

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Большинство пожаров, как отметили в ведомстве, происходят из-за нарушений правил техники безопасности при использовании газобаллонного оборудования, печей и теплопроизводящих установок, высокой степени износа проводки. Также возгорания происходят из-за неосторожного обращения жителей региона с источниками огня, в том числе при курении и на пикниках.

В регионе сохраняется высокий и чрезвычайный уровень пожароопасности: 4 и 5 класса соответственно. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Шипуновском и Тальменском районах.

Кроме того, сохраняется высокая вероятность природных пожаров. Чрезвычайный уровень опасности прогнозируют на территории 13 районов: Алейского, Благовещенского, Волчихинского, Ключевского, Кулундинского, Поспелихинского, Ребрихинского, Родинского, Усть-Пристанского, Угловского, Шипуновского, Усть-Калманского, Зонального районов. 16 районов и 2 города Алтайского края находятся в высоком уровене пожароопасности: Баевский, Заринский, Каменский, Краснощековский, Мамонтовский, Первомайский, Рубцовский, Смоленский, Солонешенский, Тальменский, Тогульский, Троицкий, Хабарский, Целинний, Чарышский, Шелаболихинский районы, Барнаул, Славгород.

Катунь24