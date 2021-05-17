Катунь24: В Алтайском крае начали ремонт федеральной дороги в Егорьевском районе

Дорожные службы работают на 10 км участка между населенными пунктами Новоегорьевское и Волчиха.

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В региональном Минтранса отмечают, что ремонт идет с опережением графика. По обновлённой дороге жители региона смогут ездить уже в этом году.

«Дорожники наших подразделений также живут на алтайской земле и понимают значимость каждого объекта на территории юго-запада Алтайского края. Сегодня наша главная задача – это обеспечение комфортного проезда для жителей региона. Поэтому в ремонте дорог мы стараемся идти с опережением графика. Кроме того, понимая серьезность поставленной задачи, наши специалисты приложат все усилия, чтобы все мероприятия были проведены качественно и с опережением графика», – рассказал начальник Юго-Западного ДСУ Игорь Левин.

Сейчас на участке фрезируют старое дорожное покрытие, после чего дорожники приступят к устройству основания при помощи ресайклера. Эта технология позволяет фрезеровать, измельчать и перерабатывать старое покрытие с органическими или минеральными смесями, укладывая новое дорожное основание, которое перекрывается асфальтобетоном.

Катунь24