Катунь24: Врач рассказала, на какие болезни указывают прыщи на лице

Врач-косметолог клиники «Доктор Борменталь» Марина Шестова рассказала РИА Новости, что в большинстве случаев высыпания на коже лица связаны с нарушением работы внутренних органов.

Фото: pixabay.com

Также прыщи могут появляться, когда в организме оказывается слишком много токсинов. Это может происходить из-за того, что человек ест неправильные продукты и делает это регулярно. Рано или поздно системы жизнедеятельности перестают с этим справляться.

По мнению врача, вероятны проблемы с кишечником, печенью и желчным пузырём.

«Поскольку желчь густая, она с трудом отходит. Страдают поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка, могут возникнуть боли в эпигастральной области (верхняя центральная область живота)», — объясняет Марина Шестова.

Эксперт при этом отмечает, что не всегда высыпания сигнализируют о проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Катунь24