Катунь24: Водителям напомнили о неочевидных штрафах

Эксперты Autonews перечислены мелкие нарушения, за которые автомобилистов могут оштрафовать.

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Если у водителя нет зеркала заднего вида, то ему грозит штраф в размере 500 рублей. Автовладелец также не сможет продолжить движение, поскольку без зеркал эксплуатировать транспортное средство запрещено. В эту группу также входят автомобили, взятые на условия каршеринга. В таком случае устранять неполадку обязана компания, предоставившая автомобиль.

Получить штраф в 500 рублей водители могут, которые заехали на парковочные линии.

Также придется заплатить 500 рублей, если вы заехали на «островок безопасности». Автовладельцам напомнили, что останавливаться в этом месте разрешено только в том случае, если другие варианты могут представлять угрозу.

Если на лобовом стекле со стороны водителя имеются трещины размером более десяти сантиметров, то владельцу тоже выпишут штраф. А инспекторы ДПС имеют право запретить продолжать движение на таком автомобиле.

Если автомобилист припаркуется поз знаком “Парковка только для резидентов”, то ему придется заплатить за это нарушение 2500 рублей.

Парковка на закругленных треугольниках обойдется водителю в 2000 рублей. В этой ситуации машину могут также эвакуировать.

Катунь24