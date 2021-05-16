Катунь24: В Республике Алтай турист погиб во время сплава

Несчастный случай произошел возле турбазы «Кату-Ярык» 12 мая 2021 года.

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36-летний житель города Нижняя Салда Свердловской области погиб во время сплава по реке Чулышман в Улаганском районе, передают Новости Горного Алтая.

Мужчина был в составе туристической группы, в которую входило 12 человек. Перед выходом на маршрут они зарегистрировались в МЧС.

Двухместный катамаран опрокинулся в районе порога Кульминация, сообщает информационное агентство Нижнего Тагила «Все новости». Одетый в спасжилет турист из Нижней Салды не смог забраться на плавсредство. Мужчину смыло потоками воды и пронесло через три порога. Отмечается, что этот участок реки считается достаточно сложным для прохождения. Ситуацию также осложнял сильный паводок, накрывший территорию.

Участники группы извлекли тело из воды.

Погибший был опытным туристом, кандидатом в мастера спорта по водному туризму.

Катунь24