Катунь24: В Новосибирске прошел чемпионат по копанию могил

Участникам необходимо было выкопать на скорость могилу размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину. Принять участие в конкурсе могли работники ритуальной службы из любого региона России и стран СНГ в возрасте от 18 лет.

Фото: Скриншот t.me/bazabazon

По словам организаторов мероприятия, чемпионат «Могильный беспредел» может повысить уровень исполнения похоронных работ и привлечь внимание молодежи к профессии работника ритуальных услуг.

Кроме скорости и соответствия размерам, организаторы учитывали также технику и аккуратность работы. Для измерения использовали гроб.

Победителем стала команда из Омска. Она выполнила конкурсное задание за 38 минут, сообщает ТАСС.





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Катунь24