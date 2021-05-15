Катунь24: В Барнауле пройдет отбор абитуриентов в Академию Н. С. Михалкова

19 мая 2021 г. в учебном театре Алтайского государственного института культуры пройдут мероприятия приёмной кампании Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.

Фото: pixabay.com

В рамках работы выездной приемной комиссии состоится отбор абитуриентов на обучение в Академии Н. С. Михалкова, а также пройдет бесплатный мастер-класс «Техника Михаила Чехова. Шесть способов репетирования» Владимира Байчера для актеров Алтайского края. Приглашаем к участию в мероприятиях специалистов в области актерского мастерства, а также студентов выпускных курсов творческих вузов по направлению обучения «актерское мастерство».

В рамках работы выездной приемной комиссии 19 мая запланированы следующие мероприятия:

1. Мастер-класс режиссера, педагога Владимира Байчера «Техника Михаила Чехова. Шесть способов репетирования».

Время проведения: 13:00–14:30.

Место: Учебный театр Алтайского государственного института культуры (ул. Гущина, 211б).

Участие бесплатное по предварительной онлайн-регистрации по ссылке: https://ochu-dpoakademiya-kinema.timepad.ru/event/1632712/

2. Кастинг на бесплатное обучение в Академии Н. С. Михалкова.

Время проведения: 14:40–20:00.

Запись на актерский кастинг производится онлайн по ссылке: https://ochu-dpo-akademiyakinema.timepad.ru/event/1632711/

Место: Учебный театр Алтайского государственного института культуры (ул. Гущина, 211б).

В составе приемной отборочной комиссии в Барнауле: режиссер, педагог Владимир Байчер; режиссер, старший преподаватель Школы-студии МХАТ, педагог Академии Михаил Милькис.

Отбор абитуриентов будет проходить в формате собеседования, требования к которому подробно описаны на сайте Академии. Обязательными условиями к поступающим являются наличие высшего профильного профессионального образования (либо являться студентом выпускного курса творческого вуза), опыт работы в сфере театра и кино и возраст до 35 лет. Рекомендованные по итогам региональных кастингов абитуриенты будут приглашены в Москву для прохождения заключительного (финального) отбора. Все участники региональных отборочных кастингов будут включены в Базу творческих специалистов Академии.

Приёмная кампания, реализуемая при поддержке Фонда Тимченко, проводится шестой год подряд и направлена на отбор абитуриентов из регионов России на льготные места обучения по направлению «актёрское мастерство». Для Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко поддержка талантливых кинематографистов является важным вкладом в реализацию собственной стратегии, направленной на развитие регионов средствами культуры и обеспечение равного доступа жителей всей страны к культурным ценностям и возможностям развития своего творческого потенциала.

Юридическая информация: ОГРН: 1147799004748 Юридический адрес: 123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 13, стр. 1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 036403 от 05 августа 2015 г. выдана на основании решения приказа Департаментом образования города Москвы №756Л от 05.08.2015 г.

ВАЖНО!

Правила посещения мероприятий для участников скорректированы в соответствии с предписанными санитарно-эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора. Ношение средств индивидуальной защиты (маски и перчатки), а также измерение температуры тела бесконтактным термометром на входе в здание проведения мероприятия является обязательным. Участники с температурой тела выше 37 градусов и (или) имеющие визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) на территорию организации допускаться не будут. В случае образования очереди на входе в здание необходимо будет соблюдать минимально допустимую социальную дистанцию 1,5 метра.

Информационная справка

Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова – учебное заведение, реализующее программы профессиональной переподготовки актеров, кинорежиссеров, продюсеров в рамках имеющейся квалификации. Цель учреждения – совершенствование навыков специалистов в области кинематографии, театрального искусства, подготовка высококлассных и универсальных профессионалов индустрии, обмен творческим опытом между признанными мастерами кино и театра и начинающими актерами, режиссерами, продюсерами. Академия Н. С. Михалкова была создана в 2015 году на базе Летней киноакадемии, с успехом несколько лет проходившей в Москве. За шесть лет существования Академия стала одним из флагманов отечественного образования в сфере кинематографического и театрального искусства. Основателем и ректором Академии является народный артист России Никита Сергеевич Михалков. Официальный сайт Академии – www.academynsm.ru

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