Катунь24: В Алтайском крае смертность увеличилась на 28 %

Данные о естественном движении населения края опубликовал Алтайкрайстат.

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За январе-марте 2021 года естественная убыль населения в Алтайском крае увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 5476 человек.

За первые три месяца в регионе родилось 4665 детей, что на 173 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За это же время в крае умерло на 2259 человек больше, чем годом ранее, — 10 141.

Выросла и младенческая смертность – за три месяца в Алтайском крае умер 31 ребенок в возрасте до года. Для сравнения в 2020-м – 21.

Катунь24