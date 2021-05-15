Катунь24: Вкусновато, но дороговато: в России подорожал ряд продуктов

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Эвотор», цены на продукты в несетевой рознице за апрель выросли на 0,67 %.

Фото: pixabay.com

По их данным, больше всего подорожали майонез, сосиски и сардельки. Чуть меньше, на 2 %, выросла розничная стоимость сыра, шоколадных конфет, растительного масла и готовых консервированных блюд. На 1 % подорожали такие продукты, как выпечка, печенье, сливочное масло, маргарин.

В нескольких категориях, помимо всего прочего, цены в несетевых магазинах упали: сметана подешевела на 2 %, зефир и пастила – более чем на один, полуфабрикаты из мяса – на 0,4 %, каши – на 0,3 %.

Подчеркнем, что компания «Эвотор» оценивает динамику цен на основании собственного продуктового индекса.

Катунь24