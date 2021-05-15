Катунь24: В «Алтайкрайэнерго» прокомментировали обвинение бывшего сотрудника в получении взятки

Напомним, общая сумма взяток составила более 800 тысяч рублей.

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По данным регионального Следственного комитета, он обвиняется в получении взяток от предпринимателей Новоалтайска за формальное проведение поверок приборов учета электрической энергии. Также он игнорировал нарушения в учете электроэнергии и не составлял акты о допущенных нарушениях.

В пресс-службе АО «СК Алтайкрайэнерго» отметили, что в компании ведут системную работу по выявлению лиц, похищающих электроэнергию.

«В текущем году в Новоалтайске был выявлен факт хищения электричества на крупную сумму. После этого совместными действиями специалистов АО «СК Алтайкрайэнерго» и правоохранительных органов установлена причастность к хищениям электроэнергии бывшего сотрудника компании. В настоящее время завершено расследование уголовного дела. По данным регионального Следственного комитета, он обвиняется в получении взяток от предпринимателей Новоалтайска за формальное проведение поверок приборов учета электрической энергии», – уточнили в пресс-службе компании.

«Алтайкрайэнерго» напоминает, что хищение электроэнергии абонентами чревато серьезными последствиями. Кроме оплаты за похищенную электроэнергию, потребитель-физлицо может быть оштрафован на сумму от 10 до 15 тыс. рублей за вмешательство в работу прибора учета, юридические лица − от 100 до 200 тыс. рублей.

Катунь24