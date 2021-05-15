Катунь24: В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемых в нападении на пенсионера

В настоящий момент мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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13 мая 2021 года в отделение полиции позвонил пенсионер и сообщил, что двое неизвестных людей избили его и ограбили.

По данным Главного управления МВД России по Алтайскому краю, на место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа. Полицейские установили, что в ночное время хозяин проснулся от сильного стука в дверь. Открыв ее, пенсионер увидел двух неизвестных людей, которые сразу же налетели и начали избивать мужчину гвоздодером. Затем преступники начали искать в доме деньги и обнаружили в карманах одежды потерпевшего 8 500 рублей.

Через несколько дней правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых жителей Барнаула 30 и 36 лет. Украденные деньги злоумышленники потратили на спиртные напитки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище».

Катунь24