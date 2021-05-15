Катунь24: В Бийске едва не столкнулись автомобиль и трамвай. Последний лишился двери

Видеозаписью происшествия поделились подписчики группы Barnaul 22 во «ВКонтакте».

Фото: Скриншот из видео sotrudnik_biysk

На кадрах видно, что движущийся по дороге автомобиль поворачивает налево через трамвайные пути. При этом сам трамвай также не сбавляет скорости и движется прямо.

За несколько секунд оба транспорта остановились в опасной близости друг к другу. При этом легковой автомобиль, вероятно, зеркалом бокового вида смог зацепить ручку трамвайной двери, после чего она отсоединилась от самого трамвая.

«Такими темпами скоро все трамваи в Бийске закончатся», – прокомментировал видео автор поста.

О дальнейших деталях происшествия не сообщается.

Катунь24