Катунь24: В Барнауле провели уникальную операцию по установке гастростомы

Её проводят для создания искусственного входа в желудок пациента, когда он не может питаться самостоятельно. Вчера, 13 мая 2021 года, в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи в Барнауле специалист из Москвы Иван Козырин провел мастер-класс для алтайских медиков. Он объяснил, как можно установить гастростому при минимальном хирургическом вмешательстве. Так, региональные специалисты стали первыми за Уралом, кто научился подобной методике. Кто нуждается в подобных операциях и в чем преимущество новой методики? Рассказывают наши журналисты.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле провели уникальную операцию по установке гастростомы

При раке желудка или после инсульта некоторые пациенты не могут нормально принимать пищу. Для этого им необходима гастростома – зонд, позволяющий обеспечить нормальное питание. С 2015 года в московских клиниках операции по её установке проводятся при минимальном хирургическом вмешательстве. Алтайские медики первыми за Уралом научились подобной методике.

«В России данная методика только развивается. В небольших больницах, куда не закупается специальное оборудование, такие операции делаются из разреза и часто сопровождаются длительными осложнениями: появляются инфекции, раны, которые требуют длительного лечения», – отметил кандидат медицинских наук, заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии клинической больницы Москвы Иван Козырин.

Проведение такой операции на территории Краевой больницы скорой медицинской помощи стало возможным благодаря наличию специальной рентгенологической установки. Как правильно оперировать пациентов, показали опытные московские специалисты. В среднем такая операция необходима пяти–семи людям на 100 тысяч человек. Стоимость набора для одного пациента – около 30 тысяч рублей. На территории края операции планируют проводить планово на бесплатной основе.

Катунь24