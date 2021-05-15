Катунь24: В России могут отменить ЕГЭ

Об этом сообщил в беседе URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

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«Не в этом году, но то, что его отменят, я практически уверен. Возвращение к традиционному формату, конечно, должно быть. В том числе в этом заинтересованы вузы, и в этом заинтересованы люди», — отметил он.

Также Максим Зайцев добавил, что данный процесс займет достаточное количество времени. По словам заместителя, вопрос о несовершенстве ЕГЭ регулярно поднимается в комитете. Среди недостатков отметили то, что школьники перестают глубоко изучать те предметы, которые им не нужны для сдачи госэкзамена. Важным становятся баллы, а не знания.

Катунь24