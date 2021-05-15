Катунь24: В Барнауле начали работу волонтерские пункты голосования за объекты благоустройства

Встретить волонтеров можно в МФЦ по адресу: пр-т Ленина, 6, а также ТРЦ «Пионер» и Galaxy.

Фото: Администрация Барнаула

13 мая на территории города начали работать три волонтерских пункта, где любому желающему помогут проголосовать прямо на месте – для этого жителю потребуется только назвать фамилию, имя и действующий номер телефона.

«Свой выбор уже сделали свыше 7 тысяч барнаульцев. Тем горожанам, которые не являются активными интернет-пользователями, принять участие в формировании комфортной городской среды с сегодняшнего дня помогут волонтеры», – прокомментировала Елена Королева, начальник отдела благоустройства и озеленения города.

Как сообщил главный специалист комитета по делам молодежи Олег Костеневский, волонтерские пункты будут работать ежедневно до окончания голосования.

Режим работы в торгово-развлекательных центрах города – в будни с 10:00 до 14:00, в выходные – с 10:00 до 16:00. График работы волонтерской точки в многофункциональном центре сформирован с учетом часов наибольшего посещения горожанами.

По словам директора филиала многофункционального центра по Центральному району Валерия Траутвейна, филиал на проспекте Ленина, 6 является одним из самых посещаемых в городе.

«Ежедневно в нем принимают свыше 700 горожан. Волонтеры будут работать здесь в обеденное и вечернее время, когда филиал принимает наибольшее количество заявителей», – отметил он.

Всего в работе волонтерских пунктов на территории города задействовано 40 добровольцев из волонтерских центров АлтГУ, АлтГПУ и Алтайского государственного колледжа, сообщают на сайте администрации Барнаула.

Напомним, онлайн-голосование проходит на сайте 22.gorodsreda.ru, платформе обратной связи (ПОС) и на официальном сайте города. Отдать свой голос за одну общественную территорию могут жители города старше 14 лет. Голосование продлится до 30 мая. По его итогам 2 территории, набравшие наибольшее количество голосов жителей, будут благоустроены в 2022 году.

Катунь24