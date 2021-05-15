Катунь24: В Алтайском крае определили регоператора по обращению с ТКО для Бийской зоны

Победителем конкурсного отбора стало ООО «Спецобслуживание Плюс».

Фото: Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края

Организация будет оказывать услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в течение 9 лет на территории Бийской зоны. В неё входят Белокуриха и Бийск, а также Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский и Целинный районы. Соответствующее соглашение подписано между министерством и ООО «Спецобслуживание Плюс» 12 мая 2021 года, уточняет региональный Минстрой.

К своим обязанностям новый оператор приступит с 24 мая 2021 года. К слову, он же арендует Бийский полигон. Срок полномочий действующего регоператора АО «Спецобслуживание — Центральное» истекает 23 мая 2021 года. Он работал с ТКО в Бийской зоне с 2019 года.

Катунь24