Катунь24: В HBO Max рассказали, когда будет премьера спецвыпуска сериала «Друзья»

О выходе серии компания сообщила в своём аккаунте в Twitter вчера, 13 мая 2021 года.

Фото: Скриншот из тизера HBO Max

Сервис выложил тизер предстоящей спецсерии, в котором воссоединившиеся герои, обнявшись, куда-то идут. На фоне звучит лирическая версия знаменитого сериального саундтрека, песни I’ll Be There for You группы The Rembrandts.

«Прошло 17 лет, но ваши «Друзья» возвращаются», — написано в твите HBO Max.

Спецвыпуск появится на стриминговом сервисе 27 мая 2021 года. Его премьеру неоднократно откладывали из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

Катунь24