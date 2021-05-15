ГОРНЯК22 15.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В HBO Max рассказали, когда будет премьера спецвыпуска сериала «Друзья»

Горняк22
5 часов Ago

О выходе серии компания сообщила в своём аккаунте в Twitter вчера, 13 мая 2021 года.

  Фото: Скриншот из тизера HBO Max

Сервис выложил тизер предстоящей спецсерии, в котором воссоединившиеся герои, обнявшись, куда-то идут. На фоне звучит лирическая версия знаменитого сериального саундтрека, песни I’ll Be There for You группы The Rembrandts.

 «Прошло 17 лет, но ваши «Друзья» возвращаются», — написано в твите HBO Max.

Спецвыпуск появится на стриминговом сервисе 27 мая 2021 года. Его премьеру неоднократно откладывали из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

Катунь24

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