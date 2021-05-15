Катунь24: В Алейском районе показали документальный фильм о жизни и судьбах ветеранов Великой Отечественной войны

Кинопоказы прошли в селах Дружба и Осколково.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алейском районе показали документальный фильм о жизни и судьбах ветеранов Великой Отечественной войны

Местные жители увидели фильм «Победа в каждом из нас». Съёмки киноленты проходили в Барнауле, Бийске, в селе Налобиха и в болгарском городе Пловдиве. Режиссер — Светлана Музыченко. Фильм рассказывает об уникальных судьбах ветеранов Алтайского края, о любви к Родине и неразрывной связи поколений.

Один из фрагментов документальной киноленты посвящен нашему земляку Алексею Скурлатову, участнику Великой Отечественной войны, разведчику и связисту, кавалеру двух орденов Красной Звезды.

Алексей Иванович послужил прообразом для знаменитого «Алёши» – памятника, установленного советским воинам-освободителям в болгарском городе Пловдиве. Скурлатов стал почетным гражданином этого города и символом дружбы двух народов.

«Мои близкие знают, что был такой человек и он был среди нас. А вот многие люди не в нашем регионе, в Московском, в других регионах страны, к сожалению, даже понятия не имели о том, что этот человек прожил долгую и счастливую жизнь», — рассказала правнучка Алексея Скурлатова, координатор проекта «Победа в каждом из нас» Екатерина Банных.

Героями документального фильма «Победа в каждом из нас» также стали ветераны нашего региона: Надежда Мордовцева, Петр Щербаков, Матрена Андрейченко, Лев Малиновский и Захар Масленников.

После показа зрители встретились с координаторами проекта «Победа в каждом из нас» и инициаторами киноленты, супругами Максимом и Екатериной Банных, которые рассказали о съемках и о том, как появилась идея картины.

В ближайшие дни показы фильма «Победа в каждом из нас» пройдут в Усть-Калманке и Алейске. Также киноленту можно посмотреть на YouTube-канале в аккаунте «Победа в каждом из нас».

Катунь24