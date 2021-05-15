Катунь24: В Алтайском крае установится жаркая погода с дождями и сильным порывистым ветром

Погода в регионе будет способствовать сохранению высокой и чрезвычайной пожароопасности.

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15-16 мая, в крае пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью составит +9…+14 градусов, в предгорьях +3…+8, днем воздух прогреется до +26…+33 градусов. Ветер усилится до 5-10 метров в секунду с порывами до 16-17 метров в секунду.

В Барнауле ночью 16 мая преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. В ближайшие двое суток столбики термометров покажут ночью +12…+14 градусов, днем до 27-30 градусов тепла. Во второй половине дня 16 мая и ночью 17 мая кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер усилится до 4-10 метров в секунду с порывами до 14-15 метров в секунду, отметили в краевом центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Катунь24