Катунь24: В Новоалтайске прошли спортивные соревнования среди детей с ограниченными возможностями здоровья

Победители получили грамоты и медали.

Embedded video for В Новоалтайске прошли спортивные соревнования среди детей с ограниченными возможностями здоровья

Соревнования проходили с 10 по 11 мая 2021 года в Новоалтайске на стадионе «Локомотив». Заседание судейской коллегии состоялось 11 мая в 9:30.

В соревнованиях приняли участие дети с поражением ОДА, дети с нарушением слуха, зрения, речи. Возраст участников: 12-18 лет.

В программу соревнований вошли следующие дисциплины: бег, толкание ядра и прыжки в длину.

Катунь24