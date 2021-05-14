Катунь24: В Барнауле на время турнира по гребле появится новая остановка для пригородных поездов

С 17 по 24 мая 2021 года для пригородных поездов назначили новую остановку – «Гребной канал».

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Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», там будут останавливаться 16 поездов. Поэтому не более чем на две минуты изменится время отправления и прибытия этих поездов со станций региона. Остальные пригородные поезда будут курсировать по старому графику.

Стоимость полного билета от Барнаула до остановки «Гребной канал» составит 20 рублей, для школьников и студентов очного обучения (при наличии студенческого билета или справки из образовательного учреждения) — 10 рублей, для детей от пяти до семи лет — пять рублей. Дети до пяти лет могут проехать бесплатно.

С перечнем поездов, которые будут останавливаться у гребного канала, можно ознакомиться на официальном сайте компании, по телефону (3852) 29-21-68 или в пригородных кассах.

Катунь24