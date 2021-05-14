Катунь24: В Барнауле начали ремонтировать еще четыре участка дорог

Ремонт проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».



Фото: Пресс-центр администрации Барнаула

Всего по нацпроекту в 2021 году проведут работы на 23 объектах: 19 участков улиц и мост отремонтируют, еще два моста реконструируют и построят одну дорогу. Для этого выделили 907 миллионов рублей. Все работы завершат до 1 октября.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в микрорайоне Авиатор на улицах Кедровой и Дружбы разрабатывают грунт под тротуар и устанавливают бордюрный камень. Там отремонтируют сразу 10 участков.

Дорогу на улице Горнолыжной фрезеруют и готовят поверхность к новому покрытию. Также рабочие готовят на участке грунт для тротуаров. Эта дорога ведет от Змеиногорского тракта к горнолыжному комплексу «Авальман». Кроме этого дорожники приведут в порядок участок Змеиногорского тракта в границах улиц Аванесова и Горнолыжной. Сейчас там устанавливают бордюры и поребрики и устраивают выравнивающий слой покрытия. Фрезеровку также ведут на улице Кулагина.

Также в городе уже завершается ремонт улицы Парфенова, единственной дороги для подъезда к Старому мосту. Продолжается реконструкция мостов через реки Власиху на улице Мамонтова и Барнаулку на улице Челюскинцев, идет и строительство дороги в проезде Северном Власихинском, отметили в пресс-службе правительства края.

Катунь24