Катунь24: Виктор Томенко провел заседание оргкомитета по подготовке к проведению второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Сегодня, 13 мая 2021 года, за несколько дней до начала масштабных международных состязаний главе региона представили информацию о готовности инфраструктуры, транспорта, медицинских служб, органов безопасности и других ведомств. В настоящее время в край прибыли непосредственные участники этапа Кубка мира — представители сборной команды Эквадора, также в Алтайский край начали прибывать болельщики. Ожидается приезд делегации Международной федерации гребли.

Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края

По словам главы Минспорта края Алексея Перфильева, все основные организационные вопросы решены. Полностью готовы транспортные схемы доставки спортсменов и зрителей. Добраться на гребной канал болельщики смогут с барнаульского речного вокзала на бесплатных автобусах, проезд будет организован по зрительским билетам или аккредитации. Также будет организован проезд на электропоездах с барнаульского железнодорожного вокзала, для высадки и посадки организована отдельная платформа «Гребной канал».

Всего будет 4 соревновательных дня – с 20 по 23 мая. Официальное открытие пройдет 21 мая, закрытие — 23 мая. Первые спортсмены уже прибыли, но дни основного заезда — ближе к открытию. 18-19 мая предусмотрены официальные тренировки и проведение заседания мандатной комиссии.

На гребном канале до конца недели завершатся работы по облагораживанию территории, установке шатров для отдыха и питания спортсменов.

«Дистанция подготовлена, завершается монтаж электронной системы», — сообщил Алексей Перфильев.

Мобильную связь будут обеспечивать три оператора, для этого установлены дополнительные вышки и проведены тестовые запуски. Для зрителей непосредственно на Барнаульском гребном канале будут организованы торговые точки по продаже продуктов питания.

В обеспечении безопасности на всех этапах будут задействованы профильные ведомства. Привлечены волонтеры со знанием иностранных языков. Для гостей столицы Алтайского края приготовлена культурная программа: ряд мероприятий запланирован в центральной части города, в том числе в рамках акции «Ночь музеев».

Губернатор края Виктор Томенко поручил членам оргкомитета и руководителям, чьи службы будут задействованы в проведении соревнований, еще раз проверить, все ли вопросы решены в части межведомственного взаимодействия.

«Готовность есть, сейчас главное — организация каждодневной работы всех событий и мероприятий», — подчеркнул он.

Виктор Томенко поручил продолжить ежедневные заседания оргкомитета, чтобы обеспечить качественное проведение соревнований.

«Любой интересующийся может получить информацию по расписанию соревнований, возможности туда добраться, механизмам — как доехать и уехать», — заметил Виктор Томенко.

По словам министра спорта края, оперативная и достоверная информация размещается на сайте ru.barnaulcanoe2021.com.

В свою очередь представитель Международной федерации гребли (ICF) Аднан Алиев выразил удовлетворенность подготовкой к соревнованиям.

«Готовность более чем ожидаема — вы нас удивили. Уверен, что мероприятие будет на очень хорошем уровне по международным требованиям. У зарубежных стран очень большой интерес к Барнаулу», — отметил Аднан Алиев.

Катунь24