Катунь24: В Барнауле открылась всероссийская выставка картин «Индустриальный пейзаж России и люди труда»
На экспозиции представят две серии полотен российского художника Евгения Калачёва.
Фото: Катунь 24
В серии «Индустриальный пейзаж» на полотнах изображены зрелищные моменты крупных промышленных строек из разных регионов России за последние пять лет. Серия «Рабочие профессии» выводит на первый план рабочих – крановщиков, монтажников, огнеупорщиков и других.
Все картины написаны на заводах по производству сжиженного природного газа, химических заводах, коксовых батареях, газодобывающих месторождениях и металлургических комбинатах.
Выставка открыта с сегодняшнего дня, 13 мая 2021 года, в галерее «Республика ИЗО».