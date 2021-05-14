ГОРНЯК22 14.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле открылась всероссийская выставка картин «Индустриальный пейзаж России и люди труда»

Горняк22
1 час Ago

На экспозиции представят две серии полотен российского художника Евгения Калачёва.

Фото: Катунь 24

В серии «Индустриальный пейзаж» на полотнах изображены зрелищные моменты крупных промышленных строек из разных регионов России за последние пять лет. Серия «Рабочие профессии» выводит на первый план рабочих – крановщиков, монтажников, огнеупорщиков и других.

Все картины написаны на заводах по производству сжиженного природного газа, химических заводах, коксовых батареях, газодобывающих месторождениях и металлургических комбинатах.

Выставка открыта с сегодняшнего дня, 13 мая 2021 года, в галерее «Республика ИЗО».

Катунь24

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