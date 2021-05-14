Катунь24: В Республике Алтай закрыли доступ к берегу озера Манжерок

Как сообщает «Тайга.инфо», 19 бизнесменов уже обратились с сообщением о запрете работать на озере Манжерок к депутату госсобрания Алтая Сергею Кухтуекову.

Фото: turistka.ru

Предприниматели подчеркнули, что их не пускают на территорию даже для того, чтобы просто забрать свое оборудование. Власти огородили озеро забором. За ним, по словам очевидцев, скапливается мусор. Более того, перекрыты вода и свет.

Местные власти отмечают, что данное решение приняли из-за конфликта с главным арендатором.

По словам депутата Сергея Кухтуекова, ему известно о «следственных действиях», но в рамках какого именно уголовного дела – не уточняется.

Катунь24