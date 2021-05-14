Катунь24: В Белокурихе строят первые в городе ясли-сад

Из двенадцати групп в будущем детсаду шесть будут предназначены для самых маленьких горожан.

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Двухэтажное здание будет состоять из четырех блоков, технологически связанных между собой. Сейчас на объекте возводят стены второго этажа, рабочие монтируют окна и проводят внутренние инженерные системы. Стоимость государственного контракта составляет почти 320 млн рублей.

«К строительству объекта подрядчики приступили в прошлом году. Сейчас на площадке задействована бригада из 60 человек, шесть единиц техники. Наши специалисты регулярно выезжают сюда, все возникающие вопросы решаются оперативно и при содействии подрядчика», — рассказала заместитель директора Единого стройзаказчика края Наталья Лукьянчикова.

По её словам, ясли-сад в Белокурихе отличаются от других строящихся объектов в первую очередь тем, что здесь повышенная зона сейсмической активности (до 9 баллов), поэтому стены здания возводят из бетона и армируют. Также планируется обустроить подпорную стенку.

На первом этаже здания обустроят группы для детей раннего возраста, на втором – для младшей, средней и старшей групп. В детском саду оборудуют залы для музыкальных и спортивных занятий, изостудию, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок.

Местная жительница и молодая мама Алена Попашенко поделилась, что сейчас отсутствие в городе ясельных групп – серьезная проблема. У родителей нет возможности выйти на работу раньше окончания декретного отпуска.

Сейчас в городе функционируют три муниципальных и один частный детский сад, где групп для малышей нет.

В администрации города пояснили, что сейчас ведется работа по подбору квалифицированных кадров, чтобы к открытию штат сотрудников был сформирован полностью, отметили в Минстрое Алтайского края.

Катунь24