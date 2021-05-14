Катунь24: В Барнауле произошло два ДТП, в которых сбили пешеходов

Обе аварии произошли сегодня, 13 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Фото: ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу

Оба пешехода, как уточняет ГИБДД, переходили проезжую часть на запрещающий для них движение (красный) сигнал светофора.

Первый инцидент случился в 10:10 около торгового центра «Сити-центр» в районе дома № 36. Водитель-мужчина, 1994 года рождения, ехавший за рулем Mercedes-Benz C 200, сбил перебегающую дорогу женщину-пешехода, 1978 года рождения.

Вторая авария произошла также в 10 утра на улице Попова в районе дома № 88. Водитель, 1989 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, наехал на женщину-пешехода, 1967 года рождения.

Обе женщины получили травмы, пострадавших госпитализировали в больницу.

Катунь24