Катунь24: Выгоняла раздетыми на улицу зимой, обливала холодной водой: жительница Алтайского края издевалась над приемными детьми

Сейчас женщина находится под стражей.

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По данным следствия, в 2015 году 53-летняя жительница Советского района взяла под опеку двух детей – мальчика, 2006 года рождения, и девочку, 2005 года рождения.

С первых же дней она начала истязать девочку, у которой были особенности в развитии: выгоняла зимой на улицу раздетой, обливала холодной водой. Через год женщина отказалась от девочки, объяснив, что та больна, и продолжила воспитывать ее малолетнего брата, над которым также издевалась. Чтобы никто не заметил побоев, женщина не отпускала мальчика в школу. Как сообщает Следственный комитет, женщине предъявлено обвинение в совершении преступления. Также следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов опеки города Бийска и Советского района.

Катунь24