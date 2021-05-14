Катунь24: В Барнауле начали высаживать цветы в городские клумбы

Первый цветник разбили специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение г. Барнаула» ещё до 9 мая 2021 года у Мемориала Славы.

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Высадку новых однолетников начали в Индустриальном районе города работники подрядной организации ООО «Экостройсервис». Они уже начали готовить почву для посева, а также будут продолжать ухаживать за посадками во время их цветения. Кроме того, сотрудники «Экостройсервиса» подстригут кустарники и живые изгороди, приведут в порядок газоны, соберут мусор и покрасят малые архитектурные формы.

До конца мая на территории района планируют высадить в грунт семена цветов-однолетников в клумбы общей площадью 650 кв. м. Рабочие украсят территорию района цветами белой, розовой, красной, фиолетовой, голубой петунии, агератума голубого, бархатцев, целозии гребенчатой, цинерарии, колеуса, бегонии и других – всего 23 631 корень рассады на 65 клумбах, в 159 вазонах.

Посадкой новых растений займутся и в Ленинском районе, в 2021 году там планируют оформить 61 клумбу. Цветочными семенами засеют 135 кв. метров земли, также на 37 клумбах высадят рассаду, планируется посадка 25 942 корней. Это будут петунии, бархатцы, цинерария приморская, целозия метельчатая, лобулярия морская, амарант хвостатый, канна Крози, клещевина обыкновенная. В Ленинском районе высадкой и уходом за растениями займется ИП Чашкова.

Специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение г. Барнаула» также в мае будут оформлять городские клумбы, заменив луковичные цветы однолетними культурами, уточняет пресс-служба горадминистрации.

Катунь24