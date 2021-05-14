Катунь24: В Барнауле бывшего сотрудника «Алтайкрайэнерго» обвинили в получении взяток
По данным следствия, обвиняемый получал взятки в особо крупном размере в течение двух лет.
Фото: sledcom.ru
В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника акционерного общества «Алтайкрайэнерго». По данным регионального Следственного комитета, он обвиняется в получении взяток от предпринимателей Новоалтайска за формальное проведение поверок приборов учета электрической энергии. Также он игнорировал нарушения в учете электроэнергии и не составлял акты о допущенных нарушениях.
Общая сумма взяток составила более 800 тысяч рублей.
Вину обвиняемый признал в полном объеме. На его имущество наложили арест в размере 2 миллионов 600 тысяч рублей.
Уголовное дело направили в суд.