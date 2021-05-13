Катунь24: В Барнауле выпивший водитель врезался в столб, скрываясь от полиции

Кадрами аварии поделились подписчики сообщества Barnaul 22 во «ВКонтакте».

Фото: Barnaul 22

Инцидент произошел 11 мая 2021 года в 21:20 у дома № 171 на улице Юрина в Барнауле. Полицейские призвали водителя Honda Accord , мужчину, 1984 года рождения, нарушившего правила дорожного движения, остановиться, однако мужчина лишь увеличил скорость и попытался скрыться, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Во время побега водитель наехал на автомобиль Hyundai Solaris , после чего врезался в столб. Тогда его и задержали полицейские. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавших нет, по факту аварии проводится проверка. На нетрезвого лихача завели административные протоколы по статьям «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» и «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования», а также за само ДТП.

Катунь24