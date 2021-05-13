Катунь24: В барнаульском аэропорту начали ремонт взлётно-посадочной полосы

Участок отремонтируют к началу июня 2021 года, сообщает Минтранс Алтайского края.

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Всего обновится около 15 тыс. кв. м полосы. Сейчас проходит фрезеровка старого полотна и укладка нового асфальтобетонного покрытия. Специалисты уточняют, что мероприятия ведутся в дневное время, поэтому не мешают вылету и посадке самолетов. График полетов также остается неизменным.

В ведомстве также отметили, что работы по ремонту асфальтобетонного покрытия в барнаульском аэропорту ведутся регулярно.

Катунь24