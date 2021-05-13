Катунь24: В Барнауле покажут военные фильмы под открытым небом

В эту пятницу, 14 мая 2021 года, в парке отдыха «Изумрудный» пройдет открытый показ военных фильмов.

Фото: Скриншот из фильма «В бой идут одни старики»

В рамках акции «Лес Победы» барнаульцы увидят кинокартины: «В бой идут одни «старики», «Летят журавли», «Аты-баты, шли солдаты», «Судьба человека», «Летят журавли», «Бессмертный гарнизон». Как сообщает официальный сайт Алтайского края, жителям и гостям не только покажут киноленты, но и расскажут об истории их создания. Также организаторы показа подготовят фотозону, викторины и конкурсы.

Показ военных фильмов начнется в 10 часов утра и продлится до 19:40.

Катунь24