Катунь24: В России решили запретить звуковую рекламу на жилых домах

Такой законопроект планируют рассмотреть во втором чтении на ближайших пленарных заседаниях Госдумы.

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Документ разработали депутаты Астраханской областной Думы из-за обращений граждан, которые жалуются на некомфортные условия проживания.

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов пояснил, что в некоторых домах реклама из звуковых колонок транслируется в непрерывно и эти ролики звучат целый день.

«К злоупотреблениям приводит тот факт, что регламентация распространения звуковой рекламы на сегодняшний день в законодательстве отсутствует», — отметил он.

Поэтому депутаты предложили запретить звуковую рекламу в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Документ приняли в первом чтении 19 марта 2021 года.

Катунь24