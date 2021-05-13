Катунь24: В Барнауле на улице Малахова перекрыли бьющий из-под земли фонтан

В СГК объяснили причину произошедшего.

Фото: Катунь 24

«Повреждение магистральной теплосети М-31 произошло в результате гидравлических испытаний на прочность и плотность», — пояснили в пресс-службе компании.

Отметим, повреждение обнаружили в 13:43, в 13:55 подачу воды в трубопроводе перекрыли.

Сейчас аварийная бригада откачивает воду, которая вышла на поверхность. После этого начнутся ремонтные работы.

Отметим, этой тепловой сети 24 года. Ее ввели в эксплуатацию в 1987 году.

Диаметр трубопровода – 500 мм. Температура воды в опрессовке составляет не больше 40 градусов.



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Катунь24