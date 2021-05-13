Катунь24: В Барнауле водитель «Яндекс. Такси» высадил подростка, уже начав поездку по маршруту. Прокуратура провела проверку

Водитель оставил 15-летнего жителя Барнаула с багажом и разрядившимся телефоном. Мужчина не захотел везти ребенка, так как в маршруте значилось два адреса, а стоимость заказа его не устроила.

Сотрудники прокуратуры Алтайского края установили, что 9 марта 2021 года родители 15-летнего несовершеннолетнего жителя Барнаула через приложение «Яндекс. Такси» заказали такси по маршруту, предусматривающему необходимость осуществить поездку более чем в один адрес. Сумму поездки сервис определил в диапазоне 260–280 рублей.

Заказ принял индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги такси по перевозке граждан и их багажа. Также для поездки был назначен автомобиль.

Уже начав движение по маршруту пассажира, водитель отказался от выполнения заказа и высадил несовершеннолетнего пассажира. Отказ от выполнения договора перевозки нарушает требования закона. Также прокуратора установила, что водитель работал в такси без разрешения на осуществление такой деятельности.

Индивидуальному предпринимателю внесено представление, сейчас оно находится на рассмотрении.

Катунь24