Катунь24: В Алтайском крае пройдёт чемпионат по автокроссу

Гонки будут посвящены Дню Великой Победы.

Фото: Алтайская федерация автомобильного спорта

На место проведения турнира съедутся пилоты со всей Сибири, в том числе именитые представители автокросса. Соревнования пройдут в дисциплинах «Д2-классика», Д2Н, «Супер-1600», «Супербагги», «Д2-юниор», «Д3-мини» и командный зачет. Для детей от пяти до восьми лет организуют открытую тренировку в дивизионе «Д3-микро».

«Автокросс – это один из самых эмоциональных видов автоспорта. По грунтовой извилистой трассе ездят гонщики от пяти лет. И малыши, и взрослые покоряют зрителей скоростью и мастерством вождения», – пишет пресс-служба Алтайского края.

Заезды чемпионата и первенства Алтайского края по автокроссу пройдут 15 и 16 мая в селе Бобково Рубцовского района, начало в 12:00.

Катунь24